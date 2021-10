Masterclass: come usare la voce

Sabato 16 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 torna Porto Burci inONDA, la rassegna dedicata non solo a chi la radio “la fa”, ma anche ai suoi appassionati ascoltatori e ascoltatrici!

PAOLO RE - autore, scrittore, produttore, musicista compositore e arrangiatore - accompagnerà alla scoperta dello strumento VOCE, e di ciò che possiamo fare con essa.

“Apprenderete come prendervene cura, come allenarla e come utilizzarlo al meglio. Scoprirete come la voce può essere usata per migliorare le nostre RELAZIONI. Come può potenziare la qualità della nostra comunicazione e di conseguenza della nostra ESPRESSIONE. La masterclass non è dedicata solo a chi è in radio davanti a un microfono, o su un palcoscenico di fronte a un pubblico. Quello che sperimenterete vi permetterà di guadagnare maggiore consapevolezza e serenità in ogni situazione del quotidiano, perché COMUNICARE è un potere potentissimo, ma riuscire a esprimere correttamente le nostre IDEE, i nostri SOGNI, le nostre EMOZIONI, può essere una cura ancora più potente.”



• ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE •

La partecipazione è libera, ma i posti sono limitati. Invia una mail con nome, cognome e numero di telefono a radiozappa.vi@gmail.com.

La masterclass si terrà negli spazi interni di Porto Burci ed è quindi richiesto il green pass per l’accesso.



Info: https://fb.me/e/1aDhOaHOB

