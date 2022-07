Masterclass online: il conflitto narrativo

MASTERCLASS ONLINE

La lezione si terrà online (piattaforma zoom) il 25.07.22 dalle 19:30 alle 22:30



CONFLITTO NARRATIVO

IL VERO MOTORE DI UNA STORIA



Dalla scrittura creativa alla scrittura teatrale: scrivere è indubbiamente un atto creativo, ciò è evidente ogni volta che si scrive una lettera, si svolge un tema o si decide di raccontare una storia a qualcuno.

Quello che cambia è il modo in cui scriviamo, la forma narrativa.

In questo incontro, partiremo dal capire cos’è il conflitto narrativo , il motore dell’arco della narrazione e delle azioni dei personaggi; cercheremo poi di analizzare le differenze che ci sono tra la scrittura teatrale e le altre tecniche di narrazione.



Per partecipare alla masterclass non è necessario alcun livello di partenza.



FEDERICA CHIARA SERPE



Diplomata all'Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto nel 2017, ha conseguito poi una specializzazione e diverse masterclass nell'ambito della scrittura autoriale e autobiografica.

Ha lavorato come interprete in allestimenti, firmati da Giuseppe Emiliani, Luca Lazzareschi, Paolo Valerio, Massimo Navone, Mamadou Diume, Giorgio Sangati e Mario Perrotta e dal 2018 lavora come attrice nella sua compagnia teatrale, Matricola Zero.



Maggiori info al sito: www.rabbithole.it

INFO E ISCRIZIONI



Barbara: 347 7468729 (solo whatsapp)