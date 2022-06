Massimo Carlotto sarà martedì al Giardino Busnelli

Questa nuova edizione del Busnelli Giardino Magico è caratterizzata da diversi appuntamenti dedicati all'universo del libro. Dopo il successo del primo festival improntato sull'editoria “cArte e Mestieri” a cura di Ronzani Editore e di “Fumetti al Parco” di Breganze Comics si profilano altri eventi letterari di particolare importanza, in primis l'incontro con l'autore Marco Carlotto il prossimo martedì 28 giugno.

Il giallista padovano di fama internazionale sarà al parco della biblioteca comunale di Dueville, sede della manifestazione estiva, alle ore 21.15 ad ingresso libero, con l'introduzione a cura della professoressa Marilena Canale.

Durante la serata di martedì, Massimo Carlotto ripercorrerà la sua carriera e parlerà in particolare della sua ultima pubblicazione "Il Francese" per la serie Gialli Mondadori: «Scrivere crime mi ha insegnato a osservare la realtà e a non dare mai nulla per scontato e quando mi è capitata l’occasione di poter “ficcare il naso” in determinati ambienti, ho incontrato il Francese, nel senso che per la prima volta ho avuto la possibilità di approfondire metodi, psicologie, dinamiche di una particolare tipologia di criminale .» L'ambientazione del romanzo è legata alla terra d'origine dell'autore, il Nord-Est, e al mondo della prostituzione della zona padana. Qui costruisce un intrigo inedito nel panorama poliziesco e noir, non solo italiano ma anche estero, sempre con un occhio orientato alla cronaca nera e uno alla grande letteratura gialla.

MASSIMO CARLOTTO

Nato a Padova nel 1956, scoperto dalla scrittrice e critica Grazia Cherchi, Carlotto ha esordito nel 1995 con il romanzo autobiografico “Il fuggiasco”la cui trama attraversa la tormentata vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista negli anni Settanta. Dedicatosi alla scrittura dagli anni Novanta, è divenuto esponente di spicco del genere noir italiano, ricevendo numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale, pubblicando “Arrivederci amore, ciao” (secondo posto al Gran Premio della Letteratura Poliziesca in Francia 2003, finalista all’Edgar Allan Poe Award nella versione inglese pubblicata da Europa Editions nel 2006). La fama arriva in particolare con il filone di romanzi dell’Alligatore, dai quali la Rai ha anche tratto una serie televisiva nel 2020. Tra i numerosi lavori premiati, si citano: “Il maestro di nodi”(Premio Scerbanenco 2003), “Nordest” con Marco Videtta (Premio Selezione Bancarella 2006),”La terra della mia anima” (Premio Grinzane Noir 2007).