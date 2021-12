I martedì del Conservatorio celebrano il solstizio d'inverno con musica e danza indiana

Si prepara uno speciale appuntamento per martedì 21 dicembre 2021, nell’ambito della rassegna “I Martedì al Conservatorio” del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, cartellone contraddistinto da proposte di alto livello artistico: in Sala “Marcella Pobbe”, alle ore 18.00, la grande tradizione classica degli scorsi concerti lascia spazio ad “Ayananta, danzando la luce del Solstizio d’inverno - La morte del sole che rinasce dal ventre della dea”, spettacolo di danza Kathak e musica indiana di e con Rosella Fanelli, danza, Barbara Zoletto, canto, Riccardo Meneghini, tabla, Riccardo Matetich, tabla e packwaj, e con le allieve Margherita Cappellesso, Caterina Leggi e Laura Ricci, danza.

Il solstizio d’inverno segna la notte più lunga e il giorno più corto. Il respiro della natura è sospeso, nell’attesa di una trasformazione e il tempo stesso pare fermarsi. È sempre stato concepito come un momento per guardarsi dentro, per riflettere e riposare. Questo è anche l’inizio per intraprendere l’anno dal punto in cui le giornate iniziano ad allungarsi e la luce ad aumentare sempre più, quindi diventa anche un momento di celebrazione e festa. Simboli di questo momento sono il sole, il fuoco e la luce in generale. La performance vuole essere quindi un invito a condividere l’energia della Luce. Ricorre metaforicamente la morte del sole e la sua rinascita. Il solstizio è celebrato fin da tempi antichissimi ad Occidente e ad Oriente. Ispirandosi alla tradizione indiana lo spettacolo intende “incantare” con narrazioni mitologiche dell’antichità, la danza, il canto e il silenzio: secondo molte culture, i quattro “balsami di guarigione universali”. La parte artistica dello spettacolo si esprime nella danza kathak, uno stile classico del nord dell’India, raffinato e accattivante, con una tecnica dinamica fondata su un intricato lavoro dei piedi (tatkar) e “pirouette” (chakkar). La danza è accompagnata dal canto e dalle percussioni (tabla). Rosella Fanelli, esponente internazionale di kathak, si è esibita in molti teatri e festival in India, Stati Uniti, Sudamerica, Europa, Israele. Barbara Zoletto è cantante esperta in cultura musicale del sub-continente indiano e performer di stili tradizionali di canto indiano (dhrupad). Ingresso con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass e mascherina.