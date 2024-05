Martedì al cinema a solo 3 euro: il programma nelle sale di Vicenza e provincia

Proseguono anche per tutto il mese di maggio nelle sale di Vicenza e provincia le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”.

Programma martedì 14 maggio

In città, il Cinema Odeon presenta un ricco cartellone con tre film in programmazione. Si comincia alle 16.15 con la proiezione, in versione originale sottotitolata, di “20 Days in Mariupol” di Mstyslav Chernov, vincitore del Premio Oscar 2024 nella categoria Miglior Documentario. Il film racconta la storia dei venti giorni trascorsi da Chernov con i suoi colleghi nell'assediata Mariupol dopo che la Russia iniziò l'invasione dell'Ucraina. Segue, alle 18.00, “Anatomia di una caduta” (Francia 2023) di Justine Triet, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. Il film è un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. Sandra è una scrittrice che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, Sandra viene accusata di omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito, nonché la sua personalità ambigua. Le cose si complicano quando anche il giovane figlio arriva al banco dei testimoni. Si chiude alle 20.45 con “C'era una volta in Bhutan” (Taiwan, Francia, USA, Hong Kong, Bhutan, 2023) di Pawo Choyning Dorji. Regno del Bhutan, 2006. La modernizzazione è finalmente arrivata. Il Bhutan diventa l’ultimo paese al mondo a connettersi a Internet e alla televisione, e ora è la volta del cambiamento più grande di tutti: il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Per insegnare alla gente a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma gli abitanti del posto non sembrano convinti. In viaggio nelle zone rurali del Bhutan, dove la religione è più popolare della politica, il supervisore elettorale scopre che un monaco sta organizzando una misteriosa cerimonia per il giorno delle elezioni.

In provincia, cinema dall’Italia al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa dove, alle 17.45 e alle 20.00, troviamo “Io capitano” (Italia, Belgio, 2023) di Matteo Garrone, Leone d'argento e Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Il Cinema Busnelli di Dueville questa settimana, alle 15.30 e 20.45, punta su “Estranei” (USA, 2023) di Andrew Haigh. A Londra, in un palazzo semivuoto, Adam conosce il suo vicino Harry. L'incontro casuale si trasforma in una profonda relazione che risveglia i fantasmi del passato di Adam. Andando in visita alla casa della propria infanzia, Adam scopre che i suoi genitori, scomparsi quando lui era appena dodicenne, sono vivi e non sono invecchiati. Ma confrontarsi con i propri fantasmi non è facile per un uomo che ha fatto tutto il possibile per evitarli, così come ora sta facendo il possibile per evitare un nuovo amore.

Infine, al Multisala Starplex di Marano Vicentino, alle 18.35 e 21.20, troviamo “Back to Black” (USA,2024) di Sam Taylor-Johnson. La straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, Back to Black. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.