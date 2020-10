Barbarano: marrroni in piazza

É arrivato 🍂 l'autunno e anche quest'anno la Pro Loco Ponte, in collaborazione con il gruppo parrocchiale, ti aspetta per gli immancabili MARRONI IN PIAZZA!



Quando? Tutte le domeniche dal 18 ottobre al 15 novembre.

Dove? Presso il gazebo in piazza Chiesa di Ponte di Barbarano.



Troverai:

🌰 𝙜𝙪𝙨𝙩𝙤𝙨𝙚 𝙘𝙖𝙡𝙙𝙖𝙧𝙧𝙤𝙨𝙩𝙚 (anche da asporto)

🍷 𝙫𝙞𝙣 𝙗𝙧𝙪𝙡𝙚́

🥃 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙥𝙖𝙢𝙥𝙤𝙡𝙞



Ti aspettiamo!