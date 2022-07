Marracash venerdì in concerto a Romano d'Ezzelino

Marracash, il re del rap italiano, sarà in concerto all'Ama Music Festival che si svolge questo fine settimana a Villa Cà Cornaro a Romano d'Ezzelino.

Ha pochi pari la lista di riconoscimenti ottenuti da Marracash con gli ultimi due album, che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche. L’artista continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno dei più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.

22 LUGLIO 2022 - AMA FESTIVAL (VILLA CA’ CORNARO) – ROMANO D’EZZELINO (VI)

“PERSONA” uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 1 miliardo di stream. Tutti i brani di “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK Italia: triplo platino per “CRUDELIA – I nervi” e “SUPREME – L’ego” feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta; doppio platino per “BRAVI A CADERE – I polmoni” e “MADAME – L’anima” feat. Madame; disco di platino per “BODY PARTS – I denti”, “QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro” feat. Gue? Pequeno, “QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello” feat. Coez, “APPARTENGO – Il sangue” feat. Massimo Pericolo, “NON SONO MARRA – La pelle” feat. Mahmood, “SPORT – I muscoli” feat. Luchè, “G.O.A.T. – Il cuore” e “NEON - Le ali” feat. Elisa; infine, disco d’oro per “POCO DI BUONO – Il fegato”, “DA BUTTARE – Il ca**o”, “TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi” e “GRETA THUNBERG – Lo stomaco” feat. Cosmo.

Enorme successo anche per l’ultimo progetto discografico, “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il triplo disco di platino e oltre 450 milioni di stream. Anche in questo caso non poche sono le certificazioni ottenute a oggi dai brani contenuti nell’album (dati diffusi da FIMI/GfK Italia): doppio platino per “CRAZY LOVE” e “LOVE” feat. Guè, disco di platino per “NEMESI” feat. Blanco, mentre “LORO”, “PAGLIACCIO”, “IO”, “COSPLAYER”, “DUBBI”, “LAUREA AD HONOREM” feat. Calcutta, “NOI” e “GLI ALTRI (GIORNI STUPIDI)” hanno ottenuto il disco d’oro.