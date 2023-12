Marostica: vigilia di Natale 2023, tutti gli eventi

Dopo le affollate domeniche natalizie, si avvicina il giorno della Vigilia con la ricca animazione a Marostica firmata da Amministrazione, Pro Marostica e Confcommercio.



Domenica 24 dicembre, dalle 16.30, in Piazza degli Scacchi si terrà il concerto della Damien McFly Band, pop band formata da batteria, basso, chitarra acustica e elettrica e voce che re-interpretera? le classiche hit natalizie moderne e contemporanee. Tra i musicisti che compongono la band anche Alessandro De Crescenzo, storico chitarrista e arrangiatore di Cesare Cremonini. Da All I want for Christmas is you di Mariah Carey a Merry Xmas di John Lennon, da White Christmas di Michael Buble? fino ad Hallelujah di Leonard Cohen, il concerto ai piedi del grande abete sarà una carrellata di emozioni, trasportando il pubblico nella gioiosa e magica atmosfera natalizia.



A rallegrare il centro storico, sempre dalle 16.30, ci sarà anche la sfilata dei Babbi Natale, mentre Pro Marostica offrirà i tradizionali panettone e vin brulè per scaldare animi e cuori. Alle 18.00, gli attesi fuochi d’artificio con lo spettacolare incendio del Castello Inferiore. Insomma una giornata indimenticabile, per grandi e piccini, di grande festa, stupore e divertimento!



E per chi volesse partecipare ad una insolita esperienza, nell’ambito di Marostica Medioevale e della valorizzazione del patrimonio storico, per la Vigilia di Natale l’Associazione Pro Marostica organizza anche una speciale “Camminata fra le mura con Babbo Natale”, spettacolare escursione sul Camminamento di Ronda in compagnia di un simpatico Santa Klaus (dalle ore 15.00, prenotazione negli uffici di Pro Marostica: tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it).



Sempre attiva, infine, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza, 500 metri quadri di divertimento, in uno scenario da favola. Domenica 24 dicembre e martedì 26 dicembre si pattina con orario festivo dalle 9.30 alle 23.30, ma sarà possibile pattinare anche il giorno di Natale dalle 16.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30. Aperta fino al 7 gennaio 2024.



Informazioni: Associazione Pro Marostica – tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it