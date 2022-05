Marostica tra lavanda, mirtilli e castelli

Un’escursione sui toni del viola e del lilla per scoprire un impianto di mirtilli giganti, aronia melanocarpa BIO sulle pendici del colle Pausolino, dove si trova il famoso Castello Superiore di Marostica. Castello recinto scaligero, edificato nel XIV secolo che si affaccia sulla celebre Piazza degli Scacchi, dove ogni due anni si tiene la partita con personaggi viventi!

Domenica 12 giugno 2022, ore 10, a Marostica



In mattinata, dal centro storico si sale sulle antiche mura in un trekking alla scoperta dell’arte della falconeria e della storia del Castello di Marostica. Lungo il colle, sulla parte sommitale, si avrà la possibilità di provare il ‘Cammino di Ronda’: tratto facoltativo, con imbragatura si cammina lungo il muro di cinta che collega le Torri al Castello e permette di accedere all’incantevole giardino interno.

Un’esperienza incredibile che fa godere di una vista a 360° gradi sull'orizzonte della pedemontana e a perdita d’occhio sul paesaggio della pianura padana, interrotta solo dai Colli Euganei.

Pausa pranzo al sacco libera o su prenotazione brunch con prodotti tipici locali.

Visita all’azienda agricola di Frison Maria Rita, scopriremo tutti i segreti e le tecniche di coltivazione e raccolta dei mirtilli giganti e aronia. Maria Rita ci farà assaggiare la sua crostata e il suo succo, tutto a base di mirtilli.



Da portate una coperta perché ci si sposta per un momento relax nel lavandeto BIO di Marco, dove Marco accoglierà i visitatori con un dolce particolare fatto con la lavanda e si avrà la possibilità di scoprire il mondo della lavanda terapia e di vivere un’esperienza unica!



Al termine della giornata, terzo tempo su prenotazione con pizza e birre, sotto le mura del castello.



Un tuffo nella storia, nel paesaggio e nei prodotti locali che permetterà di amare ancora di più la cittadina medioevale conservata nel tempo e ricca di angoli inediti e affascinanti.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK:



https://vetteebaite.it/database-eventi/marostica-tra-lavanda-mirtilli-e-castelli