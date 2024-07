Marostica suona e canta, 6 concerti alla scalinata dei Carmini

Torna uno degli appuntamenti tradizionali dell'estate marosticense, in uno dei siti più belli e scenografici della città, con la scalinata che porta alla Chiesa e all’Oratorio dei Carmini, ai piedi del colle Pausolino.

Armonia e bellezze della natura e dell’arte accolgono vari appuntamenti musicali.

- Domenica 14 luglio | Altissimu, Onnipotente, Bon Signore..

Chiesa dei Carmini, ore 18.30 - I Cantori di Marostica (dir. Michele Geremia), Ensemble EstroInCanto di Reggello (FI) (dir. Tiziana Nuti).

Concerto vocale e strumentale celebrando San Francesco. In collaborazione con LIONS CLUB MAROSTICA - UCIIM - MAROSTICA ARCHEOLOGIA.

- Sabato 20 luglio | La Quintessenza.

Scalinata Carmini, ore 21.00 - Quinta Giusta Ensemble (dir. Michele Pivotto). In caso maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di S. Antonio Abate.



- Domenica 21 luglio |Le Costellazioni della musica.

Scalinata Carmini, ore 21.00 - Filarmonica di Crosara Marostica (dir. Maria Amato). In caso maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di S. Antonio Abate.

- Venerdì 26 luglio | Melting Pop Intramoenia

Scalinata Carmini, ore 21.00 - Concerto Jazz in collaborazione con il conservatorio Frescobaldi di Ferrara. In caso maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di S. Antonio Abate.

- Domenica 28 luglio | Un viaggio tra la musica italiana.

Scalinata Carmini, ore 21.00 - Quartetto "Il gatto e la volpe", Concerto semi-acustico dedicato ai grandi autori italiani. In caso di Maltempo lo spettacolo si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo in via Natale Dalle Laste.

- Martedì 30 luglio | Verso un mondo d’incanto.

Scalinata Carmini, ore 21.00 - Once Upon a Dream, Concerto con musiche dalle colonne sonore di film Disney. In caso di Maltempo lo spettacolo si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo in via Natale Dalle Laste.