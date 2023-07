Marostica Summer Festival: si balla con la musica reggaeton, sabato ingresso gratuito

Marostica si appresta a vivere una notte sfrenata. Nell’ambito della nona edizione di Marostica Summer Festival, non poteva mancare il tradizionale evento tutto da ballare, ad ingresso gratuito. Sabato 8 luglio arriva Besame, format dedicato alla musica reggaeton e pop dance, con animazione e coreografie mozzafiato. Insomma, una festa d’estate colorata e scatenata, da vivere assieme sulla scacchiera con dj e performer. Dalle 21.30.

La serata aperta a tutti arriva dopo una serie di concerti di grande successo che hanno visto alternarsi sul palco di Piazza Castello star internazionali del rock e della pop music come gli Hollywood Vampires e i Simply Red; grandi voci italiane come Nek e Francesca Renga; nuovi idoli della scena contemporanea come Lazza e Mr.Rain. Ma la programmazione non finisce qui. La prossima settimana sono attesi Mika (12 luglio) e Biagio Antonacci (13 luglio).

Con 5 studio album all’attivo e una raffica di hit internazionali (da Relax Take It Easy a Happy Ending, da We are Golden a Stardust, da Elle Me Dit a Tomorrow), Mika si afferma e conferma come uno dei più originali cantautori pop di questa generazione. Biagio Antonacci, uno dei più importanti cantautori italiani, sarà accompagnato sul palco da una band di otto elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.