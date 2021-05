Marostica Summer Festival: arriva il rocker Piero Pelù

Nell’ambito della sesta edizione di Marostica Summer Festival, DuePunti Eventi conferma il concerto di Pierò Pelù, riprogrammato dallo scorso anno per il 9 luglio 2021 (ore 21.30) in Piazza Castello. Dal mese di luglio infatti l’artista sarà in tour con “Gigante Live”, pronto a far ripartire la musica live.

«La musica non si arresta – dichiara Piero Pelù - Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?».

Piero suonerà con i Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandarbardò) – chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli - batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri – basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

I biglietti acquistati nel 2020 rimangono validi per la nuova data. I posti saranno tutti a sedere e riposizionati secondo categoria di prezzo rispettando il nuovo allestimento previsto dalle disposizioni anti-contagio. A breve inoltre saranno disponibili in prevendita i nuovi biglietti per il concerto.

Gli altri artisti della nuova edizione di Marostica Summer Festival, in programma a luglio e organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, saranno annunciati a breve.

Tutte le informazioni su www.marosticasummerfestival.it