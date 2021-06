Marostica: inizia la Primavera Musicale

Trentatreesima edizione di Primavera Musicale, la rassegna canora organizzata dall’associazione Gioventù in cantata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, a 50 anni dalla nascita del coro. Il mezzo secolo di studio, incontri, concerti, concorsi, tournée, all’insegna di “Educare con la musica”, principio che ha sempre ispirato il direttore artistico Cinzia Zanon e i suoi collaboratori, sarà festeggiato con tre concerti gratuiti, una passeggiata con laboratorio corale e un brano celebrativo.

Il concerto di apertura, domenica 13 giugno (ore 21), nella Chiesa di S. Antonio di Marostica, vede la partecipazione, oltre che di Gioventù in cantata, del coro Melicus, la formazione giovanile che raccoglie cantori di lungo corso che hanno tracciato la strada e proseguono con autentica passione la tradizione del canto corale. In particolare, l’attesa è per la prima esecuzione assoluta del brano composto per il cinquantennale da Alberto Cenci, giovane compositore marosticense ed ex cantore, che lo racconta così: “To the future è un inno per celebrare un traguardo che è al contempo un punto di arrivo e di partenza. Attraversando alcuni tra i brani più significativi cantati in tutti questi anni passati ad emozionarci e ad emozionare, ci ricorda chi siamo, per poter muovere i prossimi passi con un rinnovato entusiasmo”. Il brano sarà eseguito come una sorta di file rougead ogni concerto.

Domenica 20 giugno (ore 21), sempre nella Chiesa di S. Antonio, Gioventù in cantata ripercorrerà in un emozionante concerto un percorso ricco di esperienze, anche a livello internazionale, caratterizzato da un costante lavoro di ricerca, sempre guidato dal desiderio di educare al bello.

A chiudere il programma delle celebrazioni, domenica 27 giugno, “Tra note e natura – Vieni a cantare con noi!”, una passeggiata con laboratorio corale: assieme ai cori Gioventù in cantata e Melicus, si canterà immersi nella natura durante una facile escursione. Una giornata alternativa, per il benessere del corpo e dell'anima, immersi nel mondo della musica e scoprendo il bellissimo territorio. La passeggiata, con inizio alle 9.30, è aperta a tutti e si concluderà alla Chiesetta di San Vito con un concerto per il pubblico.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatorio su eventbrite.com.