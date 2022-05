Marostica, si rivive il sogno della Partita a Scacchi con personaggi viventi

La Città di Marostica si prepara a vivere l’antico splendore della Partita a Scacchi a personaggi viventi. Dopo quattro, inimmaginabili, anni di assenza, si avvicina l’attesa edizione 2022, in programma dal 9 all’11 settembre.

Per accompagnare questo avvento magico, l’Associazione Pro Marostica ha creato “Vivi il sogno”, un ricco programma di appuntamenti volti, da maggio ad agosto, a valorizzare la storia e la tradizione di una delle rievocazioni più celebri al mondo.

Sabato 28 maggio (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore), nell’anniversario della loro costruzione, avvenuta l’1 marzo 1372, tre esperti interventi in merito alle mura di Marostica: l’accademico Giuseppe Muraro illustra l’inizio della costruzione che segna il destino urbanistico della cittadina; l’architetto Antonio Duccio Dinale l’apparato difensivo della Marostica scaligera; lo storico Mario Scuro il “Decreto Soragni” che tutela il centro storico .

Sabato 18 giugno (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore), il regista della Partita Maurizio Panici esplora il copione sceneggiato di Mirko Vucetich dalla sua prima edizione ai giorni d’oggi, accompagnato dall’araldo, l’attore Aristide Genovese, che reciterà alcune parti dello spettacolo.

Sabato 25 giugno (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore), uno degli incontri più attesi e forse emozionanti. Francesco “Checco” Chiminello, Luciano “Luci” Bagnara e Mario Artuso, fra i più anziani protagonisti della disfida, dialogano su un insolito palcoscenico, ricordando albori ed episodi della partita, testimonianze che verranno raccolte a futura memoria.

Sabato 2 luglio (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore) una edizione di “Longhella River”, spettacolo teatrale a cura di Carla Frigo, con “Quelli della Partita”.

Sabato 23 luglio (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore), in programma la recita “Historia di Taddeo”, scritta da Laura Primon e diretta da Giuseppe Ruffato.

Domenica 24 luglio (ore 15.30), al Castello Inferiore e in Piazza, si svolgeranno lo spettacolo di Vessilliferi dei borghi e delle arti, accompagnati da trombe e tamburi; e le dimostrazioni di scherma storica e di tiro con l’arco.

Infine, dal 6 agosto al 19 settembre il Castello Inferiore ospita la bellissima mostra “La battaglia dei due re con finte schiere - La storia degli scacchi tra XIII e XVIII secolo nei libri della Biblioteca Bertoliana”, promossa in collaborazione con Biblioteca Bertoliana e a cura di Laura Sbicego (inaugurazione sabato 6 agosto, ore 17).

Nata da un libretto teatrale di Mirco Vucetich (1898 – 1975), la Partita racconta la leggenda della bella Lionora, figlia del castellano, la cui mano è decisa da una gara di scacchi. La vicenda, ambienta alla metà del ‘400 con rigorosa fedeltà storica nei costumi e negli allestimenti, diventa un meraviglioso pretesto per una suntuosa sfilata di ambascerie, dame e cavalieri; per l’esibizione spettacolare di vessilliferi, ballerine, giocolieri, musici e commedianti, oltre che per la parata di un nutrito corpo di armati e di cavallerizzi. Tre le rappresentazioni in programma: gli spettacoli serali di venerdì, sabato e domenica con l’atteso incendio del castello nel finale e quello della domenica pomeriggio, reso più vivido dell’umanità dei personaggi alla luce naturale. Alla rappresentazione accorrono migliaia di spettatori da ogni parte del mondo, per uno spettacolo unico che si rinnova ormai da cent’anni!

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi

Venerdì 9 settembre 2022 (ore 21)

Sabato 10 settembre 2022 (ore 21)

Domenica 11 settembre 2022 (ore 17 e ore 21)

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data

Informazioni: Associazione Pro Marostica - Tel. +39. 0424.72127

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi è promossa da Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza.

Ricordiamo che i biglietti già acquistati in prevendita per il 2020 sono validi per il 2022 per lo spettacolo corrispondente prescelto (venerdì ore 21.00, sabato ore 21.00, domenica ore 21.00, domenica ore 17.00).

I biglietti per la nuova edizione del 9, 10 e 11 settembre 2022 sono ora disponibili nel sito della manifestazione www.marosticascacchi.it.