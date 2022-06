Marostica, torna il “Palio dea Caretera”

“Un percorso di duemila metri, con le curve denominate come per la Formula 1: Veneranda, Betto, Panorama… Fu scelto come mezzo per la disfida il careto di legno locale, costituito da tre assi longitudinali, due assi trasversali, uno a mo’ di timone, comandato da spago fissato alle estremità, con quattro ruote di legno rivestite di gomma per evitare l’usura."

Ritorna, dopo quattro anni di assenza, uno degli appuntamenti più attesi della città: il Palio dea Caretera de Marostega.

Ventisei gli equipaggi in gara a rappresentare le contrade e i borghi cittadini, per una festa che, fra prove e competizione, si snoda fra sabato 11 e domenica 12 giugno.

Accanto al Premio, il “ 9^ Memorial Gianni Botaro”, un’occasione per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni di gareggiare pilotando dei minicarri.

Fra le novità, l’allestimento in Piazza degli Scacchi di un maxi schermo che proietterà la diretta della gara: un esperimento che permetterà ai tifosi di seguire tutto il percorso.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato alle 20.30 in Piazza con la presentazione dei careti e degli equipaggi.

Domenica la gara, anticipata dalla benedizione e da una discesa ricognitiva (ore 9.00); quindi le qualificazioni (10.30), la partenza dei minicarri (14.30), la prima (15.00) e la seconda prova (17.30) ed infine le premiazioni (ore 19.00).

Il tutto accompagnato da una grande festa, fatta di tifo, sport e compagnia!

IL PALIO DEA CARETERA DE MAROSTEGA 2022 - PROGRAMMA

SABATO 11 GIUGNO

PIAZZA DEGLI SCACCHI

Ore 14.00 Verifica tecnica e punzonatura careti

Ore 18.00 Evento musicale con dj vari

Ore 20.30 Presentazione dei careti e degli equipaggi, apertura ufficiale del Palio in Piazza Castello

DOMENICA 12 GIUGNO

PIAZZA DEGLI SCACCHI

Ore 9.00 Benedizione dei careti e partenza discesa ricognitiva

Ore 10.30 Partenza discesa per qualificazioni

Ore 11.30 Fine qualificazioni

Ore 14.30 Partenza minicarri, 8° Memorial Gianni Botaro

Ore 15.00 Partenza prima prova

Ore 17.30 Partenza seconda prova

Ore 19.00 Premiazioni

Durante tutta la manifestazione, in Piazza degli Scacchi funzionerà il chiosco della pizzeria Ser Pizza, food & drink.

Il Palio dea Caretera de Marostega si svolge a Marostica in piazza Castello con la caratteristica corsa dei carri o "careti" in discesa, a cui partecipano le contrade marosticensi, oltre ad eventi musicali, un raduno di auto d'epoca e degustazioni. Accanto al premio per il palio, ci sarà il “Memorial Gianni Botaro”, un’occasione per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni di gareggiare pilotando dei minicarri che l’associazione mette a loro disposizione, con un percorso ridotto, da Parco Martini fino a piazza degli Scacchi. Sarà allestito il chiosco birra "Caretera de Marostega" al centro della piazza. Nei due giorni della manifestazioni saranno allestiti alcuni stand gastronomici con prodotti tipici. I negozi e i locali, che esporranno il logo "Amici dea Caretera de Marostega", riserveranno ai clienti una particolare accoglienza. Possibilità di tour panoramico in elicottero con "Avio Helicopters".

STORIA DELLA CARETERA MAROSTEGANA. L’idea di una corsa con i ”carri”, allora denominata ”Caretera Marostegana” nacque negli anni del dopoguerra (1956) all’interno del ”circolo universitario” marosticense con una proposta goliardica. Si ricostruì la storia, che vide la sfida tra i più famosi condottieri del contado marosticano nel guidare, a velocità pazzesca un carro militare nel percorso, tutto in discesa, attraverso la valletta di Roveredo, intercorrente fra ”El Casteo de Sora” (m. 224 s.l.m.) e ”El Casteo da Basso” (m. 100 s.l.m.). Fu confermato lo stesso percorso di complessivi metri 2000. Fu scelto come mezzo per la disfida il ”careto” di legno locale, costituito nella sua essenza da tre assi longitudinali, due assi trasversali, uno a mo’ di timone, comandato da spago fissato alle estremità, con quattro ruote di legno rivestite di gomma per evitare l’usura. Della ”Caretera Marostegana” si svolsero 3 edizioni: 1956-’57-’58 fino a rievocarla nel 2007 con il nome più rappresentativo "Palio dea Caretera de Marostega". Per merito di un ristretto numero di amici, a 60 anni di distanza, questa manifestazione viene riportata alla ribalta, impostandola secondo le regole di un vero e proprio “Palio” dei Borghi e delle Contrade.

INFORMAZIONI: www.careterademarostega.it - e-mail: info@careterademarostega.it