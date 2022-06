Festival di Fiaba in Fiaba a Marostica

Marostica Di Fiaba in Fiaba diventa un festival… Dal 17 al 19 giugno il centro storico sarà animato da spettacoli di teatro e arte per bambini e famiglie, grazie alla direzione artistica di Ullalà Teatro. Il progetto, promosso dalla Città di Marostica che già dal 2014 sostiene un programma di teatro per i bambini, vuole trasformare Piazza degli Scacchi in un palcoscenico a misura dei più piccoli dove incontrarsi, giocare, ascoltare storie, fare con le mani, assaporare spettacoli serali sotto le stelle ed infine scatenarsi, grandi e piccoli, in danze sfrenate.

Il programma prevede venerdì 17 giugno, dalle 17.30 alle 20.00, “Il Castello delle Storie”, una struttura gonfiabile dove i bambini potranno entrare e ascoltare storie; “Colors”, laboratorio sui colori;, “Giochiamo al circo”, laboratorio di arti circensi;

“Laboratori d’Arte”, laboratori creativi per le mani e la fantasia; “Angolo delle coccole”, allestimento di un piccolo spazio a misura dei piccolissimi (0-3 anni). Alle 18.30, l’inaugurazione ufficiale del festival, con il saluto dell’Amministrazione comunale accompagnato dall'intervento musicale della banda di Crosara. A seguire, la grande “Parata delle Pignatte": ogni bambino porterà da casa una vecchia pentola e si unirà alla banda, per la parata nel centro storico insieme al “dinosauro”. La serata continua con l’ aperitivo di storie “Il Ranocchio Canterino”, un racconto teatrale (ore 19.30); “Pindarico”, lo spettacolo di trasformismo sui trampoli (ore 21) e “UllàllaDance ...stasera si balla” (ore 21.45). Sabato 18 giugno, alle ore 10:00, “Letture Bebè” e laboratorio per la fascia 0-3 anni (su prenotazione), mentre dalle ore 17:30 alle 20.00: “Gioco Verticale”, laboratorio di danza verticale con i Vertical Waves Project, dove i bambini potranno sperimentare il movimento aereo in sicurezza per provare l’ebrezza di dondolare nel vuoto; “Il Castello delle Storie”, struttura gonfiabile dove i bambini potranno entrare e ascoltare storie; “Laboratori d’Arte”, laboratori creativi per le mani e la fantasia; “Angolo delle coccole”, un piccolo spazio a misura dei piccolissimi (0-3 anni). La serata si apre ancora con l’aperitivo di storie “La Principessa dei Pavoni”, un racconto teatrale (ore 19.00); “FaVola...quando le fiabe mettono le Ali", spettacolo di danza verticale e narrazione (ore 21); e “UllàllaDance ...stasera si balla” (ore 21.45). Domenica 19 Giugno l’immancabile “Girofiaba”, una passeggiata teatrale e fantastica nei luoghi piu? suggestivi, affascinanti e misteriosi di Marostica. In ogni luogo il pubblico incontrera?, per essere raccontate, le fiabe piu? belle, attraverso i linguaggi del teatro, danza, video, installazioni sonore, danza verticale, arti circensi (repliche alle ore 14.00, 15.30, 17.00, 18.309. Si tratta dell’unico evento a pagamento (biglietto 5 euro con prenotazione obbligatoria - Info e prenotazioni Tel. 338 1656465 Per la stagione estiva sono confermati anche i tradizionali appuntamenti itineranti nelle frazioni dedicati ai bambini con spettacoli e laboratori, organizzati da Ullalà Teatro con il sostegno del Comune di Marostica: Quartiere San Vito (28 luglio), San Luca (2 agosto), Valle San Floriano (25 agosto), Vallonara (3 settembre). La Scalinata dei Carmini inoltre ospiterà due eventi della Commedia Castellana, firmati dall’Associazione Teatris, con la regia di Maurizio Panici. In scena “La Bottega del Caffè” di Carlo Goldoni (30 luglio) e “I Memories” di Carlo Goldoni (6 agosto).