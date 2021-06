Marostica… di fiaba in fiaba: teatro e laboratori per bambini

Quattro appuntamenti per bambini e famiglie che amano le storie, quattro luoghi diversi da riscoprire, tanta voglia di condividere la magia delle serate estive. Marostica, la città degli scacchi, torna ad essere un originale palcoscenico per "Marostica di fiaba in fiaba".

Torna da giugno a settembre, “Marostica… di fiaba in fiaba” la rassegna di teatro per bambini e famiglie itinerante nei quartieri e nelle frazioni della cittadina è un format di successo che vede protagonisti i bambini e il magico mondo del teatro, con spettacoli e laboratori creativi.

Programma

Giovedì 17 giugno (ore 21.15) in Quartiere San Vito, “Si può fire!”, grande spettacolo di fuoco di e con Geo e Zambo (dai 3 anni). Tutti conosco la storia del Dottor Frankenstein, che riuscì a portare in vita un corpo inanimato, ma quasi nessuno conosce il Dottor Frankensteam, suo cugino. Questo folle scienziato, con l’aiuto del suo fidato aiutante Roghi, tenterà il più incredibile degli esperimenti: dare vita a una creatura di fuoco! Uno spettacolo in cui anche il più indomabile degli elementi si lascia guidare, dimostrando che in fondo in fondo tutto “si può fare” o, come usando la parola “fuoco” in inglese: “tutto si può FIRE”!