Marostica: gli eventi di questa settimana, in attesa della Partita a Scacchi

La Città di Marostica si prepara a rivivere l’antico splendore della Partita a Scacchi a personaggi viventi, in programma dal 9 all’11 settembre, con i nuovi appuntamenti di “Vivi il sogno” previsti per il prossimo week end, tutti ad ingresso libero.

Sabato 23 luglio, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, alle ore 17.00, avrà luogo la recita “Historia di Taddeo”, scritta da Laura Primon e diretta da Giuseppe Ruffato. Si tratta di una opera in versi che narra i contorni salienti della leggenda della Partita a Scacchi, fatta di una nobile contesa, di una scelta di pace e del trionfo dell’amore.

Domenica 24 luglio, alle ore 15.30, al Castello Inferiore e in Piazza, si svolgeranno lo spettacolo di Vessilliferi dei borghi e delle arti, accompagnati da trombe e tamburi e da strumenti rinascimentali, oltre alle dimostrazioni di scherma storica e di tiro con l’arco, dei quali in questi anni è nata una vera e propria scuola.

Il centro storico, anche per il prossimo fine settimana, sarà teatro di riprese per la realizzazione di un prequel della Partita a Scacchi, diretto da Maurizio Panici, che mira a raccontare le vicende che danno vita alla storica leggenda, ambientate negli stessi luoghi dove sono nate. Un pretesto per far conoscere altri angoli del territorio e per “vivere il sogno” anche oltre la celebre rappresentazione.

“Non è raro in questi giorni imbattersi in personaggi in costume storico per le vie della città – commenta il presidente di Associazione Pro Marostica Simone Bucco – E’ la magia della Partita a Scacchi che sta prendendo forma, con tante iniziative collaterali. Siamo al lavoro per creare un’edizione davvero speciale, con nuovi costumi e accorgimenti tecnici, ma soprattutto stiamo lavorando ad una atmosfera, al recupero delle radici storiche e al coinvolgimento della città. Le prevendite degli spettacoli, già esauriti oltre due su quattro, ci confortano e ci sostengono in questa immane ma meravigliosa avventura”.

Nata da un libretto teatrale di Mirco Vucetich (1898 – 1975), la Partita racconta la leggenda della bella Lionora, figlia del castellano, la cui mano è decisa da una gara di scacchi. La vicenda, ambienta alla metà del ‘400 con rigorosa fedeltà storica nei costumi e negli allestimenti, diventa un meraviglioso pretesto per una suntuosa sfilata di ambascerie, dame e cavalieri; per l’esibizione spettacolare di vessilliferi, ballerine, giocolieri, musici e commedianti, oltre che per la parata di un nutrito corpo di armati e di cavallerizzi. Tre le rappresentazioni in programma: gli spettacoli serali di venerdì, sabato e domenica con l’atteso incendio del castello nel finale e quello della domenica pomeriggio, reso più vivido dell’umanità dei personaggi alla luce naturale. Alla rappresentazione accorrono migliaia di spettatori da ogni parte del mondo, per uno spettacolo unico che si rinnova ormai da cent’anni!

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi è promossa da Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza, con il supporto dei main sponsor Banca di Verona e Vicenza (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e VIMAR, degli official sponsor Pedon, Famila, Stephen, Pizzato, Gruppo Ceccato e dei partner Folber, UmTools, Um Technology Tools, Felisatti Utensili e Alzavola.

I biglietti sono disponibili nel sito della manifestazione www.marosticascacchi.it

Ricordiamo che i biglietti già acquistati in prevendita per il 2020 sono validi per il 2022 per lo spettacolo corrispondente prescelto (venerdì ore 21.00, sabato ore 21.00, domenica ore 21.00, domenica ore 17.00).

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi

Venerdì 9 settembre 2022 (ore 21)

Sabato 10 settembre 2022 (ore 21)

Domenica 11 settembre 2022 (ore 17 e ore 21)

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data