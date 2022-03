Marostica giornata dei Colli Veneti: mostra mercato, visita guidata, aperitivo campagnolo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

INIZIATIVE DOMENICA 27 MARZO 2022

In occasione della prima ???????? ????????? ??? ????? ??????, Marostica si presenta con un ricco programma:

?? ?????? ????????

??.??-??.??

?????? ??????? con stand di prodotti tipici e degustazioni enogastronomiche | Campagna Amica Vicenza

??? ?? ? ??? ??

????????? ????????? - passeggiata guidata tra il centro storico e le antiche mura | Associazione Pro Marostica

su prenotazione

0424 72127

info@marosticascacchi.it

??? ??????????

?.??-??.??

?????? ????? - escursione sui colli di Marostica con pranzo in trattoria tipica | Chiara Bertacco-Guida ambientale escursionistica

su prenotazione

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

https://www.facebook.com/events/966101960713043/?ref=newsfeed

????? ??? ??

????????? ?????????? ? ?????? ?? ???????? | Azienda La Pachamama

su prenotazione

347 4916146

????? ??? ??

????????? ?????????? | Agriturismo Al Filò

su prenotazione

0424 781150

Agriturismo "Al Filò"

?.??-??.??

???????????? di 25 km Bassano-Marostica-Bassano con sosta in Piazza Castello | Luca Chenet & Campagna Amica

Ritrovo ore 9 a Bassano del Grappa (VI), Via Angarano, angolo Via Scalabrini. Rientro previsto ore 12

su prenotazione

379 1042015

info@busetaboton.com

??? ??.??

???? ????? ??? ?? ???? | Coro Gioventù In Cantata | Chiesa di Sant’Antonio Abate

Prenotazioni su Eventbrite

334 5705772

info@gioventuincantata.it

https://www.facebook.com/events/932261677392989/?ref=newsfeed

?????? ?’?????????? ???? ?????? ? ?? e partecipa alla prima Giornata Regionale dei #colliveneti dedicata alla ???????? ????? ??????, ????? ?????? ? ????’?????????????? ????? ???????.

Per maggiori Informazioni:

Associazione Pro Marostica

Piazza Castello, 1

0424 72127 | info@marosticascacchi.it