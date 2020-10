Marostica Fiera di San Simeone in streaming

Marostica, Fiera di San Simeone 2.0. Domenica 25 ottobre in streaming prodotti tipici, tradizioni e curiosità.

Dopo la Festa della Ciliegia in streaming, arriva la Fiera di San Simeone 2.0. È l’iniziativa del Comune di Marostica che, di fronte alle limitazioni dell’emergenza sanitaria e all’annunciato annullamento della manifestazione, ha messo in campo un nuovo progetto di promozione del territorio.

Prodotti locali e attività tradizionali andranno infatti in onda domenica 25 ottobre (dalle 10.30) sul canale YouTube Turismo Marostica e sulla pagina Facebook Città di Marostica, introdotti da un saluto del sindaco Matteo Mozzo e dell’assessore Ylenia Bianchin. In questi giorni si stanno ultimando le riprese dei video di agricoltori, allevatori, produttori, ristoratori e imprenditori che racconteranno tradizioni, storia e produzioni agricole, oltre a far rivivere, almeno nel web, i segreti di mestieri particolari come l’addobbo di un balcone e dell’intaglio della zucca (in relazione agli storici concorsi della fiera “Balconi fioriti e angoli suggestivi” e “Zucca+zucca”) e di una ricetta autunnale in nome della rassegna enogastronomica “Oca e Marzemin”, organizzata da Confcommercio e proposta in questo periodo dell’anno dai locali aderenti.

“L’emergenza sanitaria, fra le tante rinunce e limitazioni, ci ha insegnato ad essere creativi” il commento dell’assessore alle attività produttive e al turismo Ylenia Bianchin “Di fronte all’annullamento di eventi e di attività programmate, ci siamo chiesti come proseguire nel rilancio del territorio e abbiamo deciso di investire nella realizzazione di questi bellissimi video che, come per la produzione delle ciliegie, saranno degli strumenti di promozione turistica per la città e per le diverse categorie. Abbiamo quindi chiamato a raccolta alcuni degli interpreti delle tipicità del marosticense e, con uno stile fresco e professionale, abbiamo chiesto di mostrarci quanto vale il nostro territorio in merito a bontà e bellezza”.

Delle tante attività della fiera rimarranno domenica 25 ottobre nella Chiesa di Sant’Antonio la Messa di Ringraziamento per il raccolto (ore 10.30), e le visite al Castello Inferiore a cura di Pro Marostica. Per il periodo autunnale, inoltre il Gruppo Ristoratori di Marostica nei locali aderenti della zona propone i piatti di “Oca e Marzemin”. Diversamente da quanto annunciato, non si terranno invece la mostra dei funghi al Castello Inferiore e la presentazione dell’Accademia del Caffè dedicata all’effige di Prospero.

I video realizzati per i giorni di San Simeone, con ricette gastronomiche e focus sulle produzioni tipiche di marroni, olio extra vergine di oliva e zucca e sulle confetture saranno poi disponibili sul portale di promozione turistica www.visitmarostica.eu.