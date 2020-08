Marostica e il suo castello: visita guidata

Marostica è inconfondibile: la sua cinta muraria, che circonda interamente l’abitato, sembra quasi adagiata sul colle, se la si osserva da lontano. In realtà quella che oggi è una dolce visione, nel Trecento era una perfetta macchina da guerra, voluta dagli Scaligeri.

L'1 Marzo 1372 iniziò la costruzione della cinta muraria, tutta merlata e intervallata da 24 poderosi torresini. Era allora signore di Verona e di Vicenza Cansignorio della Scala.

Quali sono i segreti di Marostica? Perchè fu fortificata così? Lo scopriremo insieme partendo dagli interni del Castello inferiore, per poi proseguire tra le vie del centro. A fare da sfondo gli echi dei duelli, delle sfide, delle leggende e delle tradizioni popolari che rendono la città, ancora oggi, unica nel suo genere.



QUANDO: Domenica 23 agosto 2020 alle ore 16.30

DOVE: Appuntamento all’ingresso del Castello Inferiore (lato piazza degli Scacchi)

COSTO. 15 euro a persona, ridotto 7 euro tra 6 e 14 anni; gratuito sotto i 6 anni (i prezzi includono il biglietto di ingresso al castello)

DURATA: 2 ore circa



In ottemperanza alle disposizioni antiCOVID19, la visita guidata si svolgerà con un gruppo limitato di persone, fino ad esaurimento posti.



Prenotazione obbligatoria via mail a vicenzatourguide@gmail.com