Marostica… di fiaba in fiaba: “Malabarista giocoequlibrista“

Quattro appuntamenti, dal 28 luglio al 3 settembre, per “Marostica… di fiaba in fiaba”, nona edizione della rassegna di teatro per le famiglie itinerante nei quartieri e nelle frazioni della cittadina, promossa e ideata da ULLALLA' Teatro in collaborazione con il Comune di Marostica e Operaestate Festival. Un format di successo che vede protagonisti i bambini e il magico mondo del teatro, fra giocoleria, fiabe e burattini.

Giovedì 28 luglio, in quartiere San Vito, lo spettacolo del giocoliere funambolo “Malabarista giocoequlibrista “di e con Cristiano Marin:uno spettacolo divertente e colorato che accompagna adulti e piccini nel mondo magico di un saltimbanco attraverso simpatiche gags e destreggiandosi con l'attrezzatura classica dei giocolieri. Stupisce i presenti con pericolosi equilibrismi ed interagisce continuamente con il pubblico dall'alto del suo monociclo gigante, con bolle di sapone giganti, fune tesa, oggetti infuocati e luminosi!

La rassegna prosegue martedì 2 agosto, nella frazione di San Luca, con lo spettacolo di burattini “Il Segreto di Arlecchino e Pulcinella”; giovedì 25 agosto, a Valle San Floriano, il piccolo show di giocoleria comica “Sorridici”. Infine, sabato 3 settembre, a Vallonara in scena “Giustino e la sua fanta bicicletta”.

Per ogni evento è richiesta la prenotazione: info@ullateatro. it - tel. 338 1656465. Ingresso: bambini 2,50 euro; adulti 4,50 euro.

Inizio ore 21.00. In caso di maltempo gli eventi si terranno nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Marostica. Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.