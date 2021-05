Marostica Summer Festival 2021, in arrivo Colapesce e Dimartino

Ci sarà anche Piazza Castello a Marostica fra le date del tour estivo di Colapesce e Dimartino. Protagonisti di un inarrestabile successo, saranno ospiti di Marostica Summer Festival il 12 luglio prossimo (ore 21.30). Lo annuncia DuePunti Eventi che sta per ultimare il calendario del festival in programma a luglio, che già ha confermato i concerti di Piero Pelù (9 luglio) e di Ben Harper (14 luglio).

Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: "Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l'ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo". Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, sarà in tour quest’estate, portando nella dimensione live lo straordinario successo del loro ultimo album “I mortali²” e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” ( Doppio Disco di Platino). Una hit che, in appena due mesi, ha raggiunto numeri da record: 7 settimane consecutive al n.1 della classifica FIMI dei singoli più venduti, 6 settimane consecutive in vetta alla classifica.

Musica leggerissima è un brano scanzonato solo in apparenza: il ritornello è in tonalità minore e il testo parla di depressione, della pandemia, della mancanza dei concerti, di figli alcolizzati e silenzi assordanti. La spensieratezza evocata è l’ultima spiaggia prima del “buco nero che sta ad un passo da noi”, per citare il testo del brano. Eppure, nonostante tratti temi così impegnativi è tra i più trasmessi dalle radio italiane e ha fatto breccia nel pubblico generalista.

“Le prime volte che ho ascoltato Musica leggerissima, subito dopo che l’avevamo registrata, mi veniva da piangere. L’abbiamo composta a luglio 2020, in un periodo non facile della nostra vita, e all’inizio era pensata per uscire come singolo”, racconta Colapesce. “Poi quando ci hanno chiamato per fare Sanremo abbiamo pensato che era il brano giusto da portare. Ha un qualcosa di universale che è venuto fuori da subito, anche se non pensavamo che avrebbe fatto questo botto. Il ‘buco nero’ che descriviamo nel brano, evidentemente, non era solo un nostro problema”.r”.

I due cantautori siciliani, quest’estate, presenteranno uno show sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

Marostica Summer Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica.

Biglietti a partire da 25 euro + diritti di prevendita.

Le prevendite del concerto saranno disponibili a breve.

Tutte le informazioni su www.marosticasummerfestival.it