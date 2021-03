Marostica Città di Fiabe: video letture on line

È dedicata al Premio Marostica Città di Fiabe la rassegna di video letture che prenderà il via sabato 6 marzo e per tutto il mese di aprile nel canale YouTube Marostica Cultura e nella pagina FB della Biblioteca Civica di Marostica. Il programma prevede infatti l’animazione, da parte delle lettrici della biblioteca, di alcune delle opere vincitrici del Premio, una carrellata di favole e racconti fra i più significativi ed emozionati della storia del Premio, giunto quest’anno alla 30^ edizione, pubblicati e raccolti nei preziosi cataloghi.

Così sabato 6 marzo Francesca legge "Il disegnatore di lune" di Cristina Bellemo (19° edizione); sabato 13 marzo Nives legge "La piccola stella" di Pietro Chiappelloni (29° edizione); sabato 20 marzo Emanuela legge "Sotto la maglietta" di Paolo Cellere (28° edizione); sabato 27 marzo Alessandra legge "La tromba delle scale" di Daniela Frascotti De Paoli (28° edizione).

Il Premio Marostica Città di Fiabe, uno dei più importanti concorsi letterari italiani di letteratura per l’infanzia, dedicato alla poetessa marosticense Arpalice Cuman Pertile (1876-1958), è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Marostica. Il concorso, per testi inediti a tema libero in lingua italiana rivolti a bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni, prevede tre tradizionali sezioni, ovvero poesie e filastrocche; fiabe, favole e racconti fantastici; racconti realistici. La giuria del Premio è presieduta da Donatella Lombello. Il termine per l’invio delle opere è il 23 aprile 2021, Giornata Internazionale del Libro.

Informazioni e bando su: www.marosticacittadifiabe. it

Video letture on line –Canale YouTube Marostica Cultura:

https://www.youtube.com/ channel/UCWChu0Fncw7xuKOL0k2- bxA

