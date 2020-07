Marostica by night: saldi, musica in vetrina, visite guidate

Sarà una serata speciale venerdì a Marostica, con aperitivo sotto le stelle, tante proposte nei ristoranti e locali, negozi aperti fino alle 22.30 (è il giorno prima dell’inizio dei saldi!), musiche in vetrina per accompagnare lo shopping sotto le stelle e visite guidate in centro storico, grazie alla particolare iniziativa “Recitando a passeggio”, promossa da Pro Marostica con il gruppo teatrale “I Cialtroni”, con precise indicazioni per la sicurezza (si prevede l’obbligo della mascherina anche all’aperto) ma con la leggerezza di riappropriarsi della vita sociale.

“Ri-partiamo dalle nostre bellezze”. Nell’ambito del Distretto del Commercio di Marostica, l’Amministrazione comunale, Confcommercio, Confartigianato e Associazione Pro Marostica rilanciano la città con una campagna d’immagine che ha il volto dei suoi protagonisti, i commercianti e i produttori, e il suo evento speciale in venerdì 31 luglio.

Programma Ri-partiamo dalle nostre Bellezze

Negozi aperti sino alle 22.30

Musiche in vetrina per accompagnare lo shopping sotto le stelle

Visite guidate in centro storico

venerdì dalle ore 19:00 alle 22:30 Città di Marostica

Nel rispetto delle norme di sicurezza, negozi aperti ed animazioni serali riaccenderanno infatti la vita del centro storico, a partire dalle bellezze monumentali e dalle vivacità delle attività commerciali.

Il centro storico verrà chiuso al traffico a partire dalle 19.00, con l’attivazione dei controlli di sicurezza, fra i quali la misurazione della temperatura. Prevista anche la sanificazione delle vie cittadine,dopo l'evento.