Marostica: arriva la Befana e il Brusa vecia

Marostica ritorna protagonista delle festività natalizie con l’antica tradizione di brusare a vecia. Venerdì 5 gennaio, alle 18.00, in uno dei luoghi più incantevoli del territorio, Villa Favero Raselli in località Marsan, l’Associazione Pro Marostica organizza il grande falo? propiziatorio con l’arrivo della Befana e dei suoi aiutanti e la distribuzione di calze e dolcetti per i bambini. Un bel momento di festa che riporta una tradizione tralasciata da qualche anno e che corona queste festività caratterizzate da grande partecipazione e afflusso di pubblico (parcheggi auto per l’evento in via Canale e alla Scuola elementare G. Pascoli di Marsan).

Domenica 7 gennaio (ore 15.00), si chiude anche la pista di pattinaggio in Piazza degli Scacchi con l’evento “Pignate in pista”, l’attesa gara di curling con pentole di minestrone, divenuta un cult, che vede affrontarsi ad eliminazione diretta tante squadre di casa, formate da almeno tre partecipanti e una riserva. La competizione che si rifà al curling, gioco di squadra disputato sul ghiaccio con pietre di granito. La goliardica versione “marosticense” prevede, al posto della stone, una pentola a pressione piena di minestrone (massimo 5 chili comprensivi di pentola). Alla fine della gara, oltre alle prime tre squadre classificate, sarà premiato anche il miglior minestrone.