Marostica: arriva il prestigioso coro italo-sloveno Vikra

Continuano i festeggiamenti per i cinquant’anni del coro Gioventù in cantata, nell’ambito della 34^ edizione della Primavera Musicale. Il secondo appuntamento, in programma domenica 22 maggio (ore 17) sempre alla Chiesa di San Antonio Abate, vede esibirsi, oltre al coro di casa che aprira? il concerto, il prestigioso gruppo vocale italo - sloveno VIKRA. Vikra nasce nel 2014 con uno sguardo mirato ai suoni di una terra di confine, ed un particolare riferimento al canto sloveno. Il repertorio si e? poi ampliato verso la musica rinascimentale, romantica e contemporanea. Un gruppo vocale di recente formazione ma di grandissime qualita?, testimoniate dai numerosi premi in concorsi di grande prestigio e dalle collaborazioni con direttori e compositori di spicco nel panorama corale internazionale. Diretto dalla maestra Petra Grassi il gruppo proporra? un repertorio di grande spessore.

VIKRA, gruppo vocale della Glasbena matica di Trieste , si è formato nel 2014 attorno alla figura della direttrice Petra Grassi, vincitrice di numerosi concorsi corali e di direzione corale (vedi curriculum). Il gruppo è formato da coristi sloveni e italiani provenienti da Trieste, Gorizia, Udine, Capodistria, Venezia e Lubiana, che si destreggiano nell'esecuzione di brani per voci pari tratti dal repertorio rinascimentale, romantico e contemporaneo, del quale l'ensemble vanta molte prime esecuzioni e brani dedicati al gruppo stesso (Bec, Bonato, Brisotto, Durighello, Jocif, Lo Pinto, Quaggiato). Il gruppo vocale VIKRA ha vinto numerosi premi, come il primo premio al 51 Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” (2017), il primo premio del grand prix e un premio speciale alla 16 edizione del Concorso Corale Regionale “Corovivo” (2017), il primo premio al 34 Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” (2017), il primo premio del grand prix, il primo premio della categoria e un premio speciale al 10 Concorso Nazionale Corale Voci Bianche e Giovanili “Il Garda in Coro” (2018). In occasione dell’8 rassegna di concerti tematici “Sozvo?enja” (2018), il gruppo ha vinto il premio per la miglior proposta e ha eseguito il suo progetto alla Filarmonica slovena di Lubiana, vincendo il primo premio del festival.

La stagione si chiuderà martedì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate e Festa della Musica: data importante e fortemente simbolica per regalare un concerto ricco di luce per festeggiare insieme la musica! Il concerto vedra? la partecipazione, oltre a Gioventu? in cantata, del coro Melicus, la formazione giovanile che raccoglie cantori di lungo corso che hanno tracciato la strada e proseguono con autentica passione la tradizione del canto corale.