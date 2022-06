Marostica antiquaria, mercatino dell'antiquariato

Domenica 3 luglio dalle 8:00 alle 19:00, in Piazza Castello e nel Centro Storico, ritorna il Mercatino dell'Antiquariato di Marostica.

Sono presenti vari espositori che non deluderanno le aspettative degli appassionati di oggettistica e antiquariato facendovi immergere in un’atmosfera d’altri tempi.

Passeggiando per la splendida piazza potrete curiosare fra le bancarelle che con i loro particolari oggetti attirano l’attenzione anche del visitatore più distratto e trovare un pezzo particolare che risvegli i ricordi del passato.

Da sempre il mercatino è arricchito di oggetti antichi, curiosità, mobili di antiquariato e articoli per collezionisti.

Il mercatino si terrà ogni prima domenica del mese per tutto l’anno.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale “Il Tritone” in collaborazione con il Comune di Marostica.

Ingresso: libero

