Marostica antiquaria, mercatino dell'antiquariato

IL 4 SETTEMBRE TORNA MAROSTICA ANTIQUARIA

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE PER TUTTO L’ANNO



Solo l’edizione di settembre si svolgerà lungo le mura dalle ore 8:00 alle ore 19:00 perché la Piazza sarà interessata dall’allestimento della prestigiosa partita degli Scacchi.

Domenica 4 settembre Marostica, con grande entusiasmo, apre il suo cuore a tutto ciò che fa antiquariato e collezionismo adornandosi di oggetti antichi, curiosità, mobili di antiquariato e articoli per collezionisti.

Domenica sarà una nuova occasione di fare due passi tra i vari espositori che non deluderanno le aspettative.

Il mercatino si terrà ogni prima domenica del mese per tutto l’anno.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale “Il Tritone” in collaborazione con il Comune di Marostica.