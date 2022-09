Mercatino dell'antiquariato a Marostica

Domenica 02 ottobre dalle 8:00 alle 19:00, in Piazza Castello e nel Centro Storico, ritorna il Mercatino dell'Antiquariato di Marostica.

Passeggiando per la splendida piazza lasciatevi avvolgere dall’atmosfera d’altri tempi grazie ai particolari oggetti che attirano l’attenzione e risvegliano i ricordi del passato. anche nel visitatore più distratto.

Da sempre il mercatino è arricchito di oggetti antichi, curiosità, mobili di antiquariato e articoli per collezionisti, i vari espositori presenti non deluderanno le aspettative degli appassionati.