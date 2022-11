Marostica antiquaria

Domenica 04 dicembre dalle 8:00 alle 19:00, in Piazza Castello e nel Centro Storico, ritorna il Mercatino dell'Antiquariato di Marostica.

Amanti dell’antiquariato, collezionisti o semplicemente curiosi è un’ottima occasione per visitare una delle più belle città medioevali italiane e passeggiando tra i banchi trovare oggetti per la casa, gioielli, orologi, pizzi, ceramiche, vetri, vestiti vintage, reperti della prima e della seconda guerra mondiale, libri, dischi, articoli filatelici e numismatici e tutto quanto si possa collezionare.

Domenica sarà così una nuova occasione per fare due passi nella splendida Piazza, lasciandovi avvolgere dall’atmosfera d’altri tempi che i particolari oggetti suscitano.