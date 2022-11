Marlene, storie a pedali al profumo di autunno

Un pomeriggio ricco di avventure e viaggi tra le pagine dei libri per bambini di Stefano Torresan in compagnia di Marlene, la sua speciale bicicletta che scarrozza di città in città una biblioteca itinerante. Un modo innovativo per far uscire i libri dalle biblioteche classiche e portarli ad incontrare il loro pubblico: i bambini.

A seguire, marronata organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Sandrigo.



L’evento è aperto a tutte le famiglie del territorio, ci vediamo sabato 19 novembre presso il BarGherita, via Andretto 7 Sandrigo, alle ore 16:15.



Offerta libera e responsabile.



Iscrizione consigliata, online o via WhatsApp al n. 335 7439804