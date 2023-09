Marlene Kuntz in concerto, la band indie arriva a Bassano

Nel giardino di Villa Angaran San Giuseppe, nell'ambito del Ground Social Forum, sabato 16 settembre 2023 si terrà il concerto di una band di riferimento per il rock in Italia: i Marlene Kuntz, con il nuovo album, Karma Clima, per la prima volta live a Bassano del Grappa.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ingresso ad offerta libera e consapevole a sostegno della realizzazione del Parco Nord (parco urbano) di Villa Angaran San Giuseppe. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il form a questo link: https://t.ly/c_LVq

IN CASO DI MALTEMPO

Confidiamo nel bel tempo, ma nel caso il meteo non fosse favorevole, il concerto si terrà al Teatro Remondini di Bassano del Grappa.

ATTENZIONE! La capienza del teatro è inferiore a quella del parco di Villa Angaran San Giuseppe. Per questo è importante provvedere alla prenotazione, perchè il posto al teatro sarà garantito a chi avrà prenotato con solerzia.

Anche nel caso l'evento si tenesse al Teatro Remondini l'ingresso sarà libero con offerta responsabile.

IN CASO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' A PARTECIPARE AL CONCERTO, e nel rispetto di chi non ha la garanzia del posto nel caso il live si tenesse al Teatro Remondini, preghiamo cortesemente di avvisare prontamente scrivendo a ground@villangaransangiuseppe.it .

Non sarà possibile parcheggiare l’auto all’interno di Villa Angaran San Giuseppe.

GROUND SOCIAL FORUM:

Dal 15 al 24 settembre 2023 una settimana di incontri, occasioni di divulgazione e spettacolo nel parco di Villa Angaran San Giuseppe. Il social forum avrà dei momenti interni con tavole rotonde, workshop e lectio magristalis e dei momenti aperti di divulgazione e spettacolo. Il tutto in un contesto di parco aperto, con esposizioni artistiche ed esibizioni site specific, convivialità e immersione nel verde.