Un incontro organizzato in occasione della 95° Adunata Nazionale Alpini che si terrà a Vicenza. Interverranno Raffaele Cavalli, Vicepresidente della Biblioteca Internazionale “La Vigna”, Gianni Rigoni Stern, agronomo e forestale, Giovanni Kezich, storico e antropologo e Giuseppe Cantele, direttore di Ronzani Editore.

L'8 maggio 2024 nella sede della Biblioteca “La Vigna”, contra’ Porta S. Croce, 3, Vicenza, alle ore 17.30.

Mario Rigoni Stern, sergente maggiore della 55° compagnia del battaglione Vestone, è uno dei maggiori narratori italiani del nostro Novecento. In alcune delle sue opere consegna alla memoria l’epopea e i sacrifici degli alpini nella Seconda Guerra Mondiale: Il Sergente nella neve, Quota Albania, Ritorno sul Don e L’ultima partita a carte. I suoi libri parlano di natura e di montagne da difendere, narrano della guerra e dei suoi orrori raccontandone i fatti senza enfasi perché «per farli comprendere, basta narrare i fatti esattamente come sono andati. L’orrore è nei fatti». L’incontro sarà l’occasione per presentare il libro edito da Ronzani Editore “Mario Rigoni Stern. Cento anni di etica civile, letteratura, storia e natura” a cura di Giuseppe Mendicino. Verranno approfonditi i temi che tanti lettori hanno scoperto e amato nei suoi libri: l’etica civile, la scrittura chiara, precisa ed evocativa, l’attenzione alla natura e all’ambiente, le guerre del Novecento, il coraggio di dire no e il senso della memoria.



Ingresso libero, è gradita la registrazione: https://bit.ly/3WE05xx