Marinali e Bassano, con uno sguardo di Fabio Zonta dal 1 febbraio al 2 maggio 2021

Personalità tra le più interessanti del panorama artistico veneto a cavallo tra Sei e Settecento, Orazio Marinali torna protagonista nei Musei Civici a sessant’anni dalla prima e ultima mostra che nel 1956 gli fu dedicata nella sua città, Bassano del Grappa. La rassegna, che celebra il terzo centenario dalla morte dello scultore, mette in luce l’originalità e la forza delle sue creazioni istituendo un dialogo tra le opere del Museo e quelle disseminate per la città. A queste si affiancano i suggestivi scatti del fotografo Fabio Zonta che omaggia Marinali con uno sguardo intenso ed emozionato. Oltre sessanta opere tra disegni, bozzetti, modelli in terracotta e monumentali fotografie permettono così la riscoperta di un protagonista della statuaria dell’età barocca nella sua affascinante e peculiare declinazione veneta.

La mostra in Galleria Civica

Il percorso della mostra si sviluppa a partire dalla Galleria Civica dove, all’interno di quindici teche, sono disposti i disegni e i bozzetti in terracotta dei Marinali patrimonio delle collezioni museali bassanesi. Molti di questi sono abbinati con rimando fotografico all’opera scultorea finita. A congiungere idealmente i disegni e gli studi in terracotta conservati nelle collezioni museali alle statue eseguite per la città di Bassano del Grappa dai Marinali, sono gli scatti realizzati da Fabio Zonta, fotografo bassanese che ha all’attivo diverse collaborazioni anche a livello internazionale. Il suo sguardo sensibile isola le sculture marinaliane dal contesto in cui sono collocate, dandone una visione ravvicinata e suggestiva che ne esalta virtuosismo tecnico e carica espressiva. Queste immagini sono propedeutiche al successivo incontro ‘dal vivo’ con quelle stesse opere integrate nello scenario urbano.

Il percorso esterno

Il percorso di visita alla mostra prosegue poi in esterno lungo un cammino che si snoda tra i palazzi storici e le chiese cittadine di Bassano del Grappa. Dei ‘contrassegni’ collocati sulla pavimentazione stradale accompagnano il visitatore in un breve ma ricco percorso attraverso il centro storico, alla riscoperta delle opere dell’artista e della bottega: a partire dall’altare del Rosario collocato nella Chiesa di Santa Maria in Colle, proseguendo verso lo scalone del Municipio con il Ritratto del Podestà e Capitanio di Bassano; e ancora in Piazza Libertà dove campeggia la scultura di San Bassiano patrono della città, mentre nell’adiacente Chiesa di San Giovanni Battista sono la cappella del Santissimo Sacramento e due sovrapporta decorati; infine la Giustizia e Religione che decorano il giardino privato di Palazzo Roberti.

Visite guidate

Previste tutti i venerdì alle ore 15:00, a partire dal 19 febbraio 2021, le visite saranno organizzate in unico turno per un massimo di 15 persone (e a partire da un numero minimo di 5 partecipanti). Il ritrovo è previsto presso la biglietteria del Museo Civico. Il percorso di visita avrà inizio con la mostra allestita in Galleria Civica e proseguirà poi in esterno con la visita alle sedi di Piazza Libertà, Chiesa di San Giovanni, Municipio cittadino, Duomo di Santa Maria in Colle e Palazzo Roberti.



MUSEO CIVICO

Piazza Garibaldi, 34

ORARI

Da lunedì a venerdì, 10—19

chiuso sabato e domenica.

La prenotazione è obbligatoria

La biglietteria chiude alle 18.

BIGLIETTI

7 € intero, 5 € ridotto

Gratis per i residenti di Bassano del Grappa

LE ALTRE SEDI ESPOSITIVE

DUOMO DI SANTA MARIA IN COLLE

Piazza Castello Ezzelini, 16

Orari: venerdì 16—17.30, sabato e domenica 15—17.30

MUNICIPIO

Via Giacomo Matteotti, 39

Orari: venerdì 15.30—17.30

PIAZZA LIBERTÀ

Orari: accesso libero

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Piazza Libertà, 27

Orari: da martedì a domenica, 9—12;

il venerdì anche 15.30—16.30

LIBRERIA DI PALAZZO ROBERTI

Via Jacopo Da Ponte, 34

Orari: da martedì a sabato, 9—12.30 e 15.30—19,

domenica 10.30—12.30 e 15.30—19

www.palazzoroberti.it

