Mariapia Veladiano presenta "adesso che sei qui"

Echi d'Estate continua il suo viaggio approdando nuovamente nella suggestiva e raffinata cornice del Colle dell'Iris.



Ospite della serata l'affermata autrice Mariapia Veladiano con il suo ultimo libro "Adesso che sei qui", pubblicato da Guanda.



Premio Miglior Lettore Irma Frison 2020



Elena Bellon arpa

Tudora Spataru violino

intervista Sandra Dal Pra



Una narrazione viva ed energica, come zia Camilla è sempre stata e continua a essere. Per le borsette e i cappellini tutti la chiamano la Regina, e in effetti nel portamento assomiglia alla regina d'Inghilterra, con qualche stranezza in più. Qualcuno l'ha fatta sedere sulle pietre della fontana dove la raggiunge la nipote Andreina, e un pezzo di realtà di zia Camilla si ricompone. Intorno e insieme a loro, parenti, amiche, altre zie, donne venute da lontano che hanno un dono unico nel prendersi cura, tutte insieme per fronteggiare questo ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria.



