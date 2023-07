Mario Brunello violoncello e Mariangela Gualtieri voce in 'Acqua rotta'

Musiche di Johann Sebastian Bach, Sofia Gubaidulina, Peter Joshua Sculthorpe, Lamberto Curtoni

In questo sodalizio fra Mario Brunello e Mariangela Gualtieri, violoncello e voce poetica si mettono in dialogo con una speciale attenzione al tema dell’acqua, sentita e cantata come preziosa viva sostanza, intelligente e una, malgrado i suoi molti nomi. In scena con loro, a scandire il tempo goccia a goccia, ‘’quasi-zero’’, installazione di Gianandrea Gazzola.

VENERDÌ 11 AGOSTO 2023 ALLE ORE 21:00

MARIO BRUNELLO / MARIANGELA GUALTIERI - Acqua rotta

Teatro all'aperto Tito Gobbi - Castello degli Ezzelini a Bassano

ACQUA ROTTA

concerto per violoncello e voce recitante

Mariangela Gualtieri versi

Mario Brunello violoncello

installazione “quasi zero” di Gianandrea Gazzola

testi di Mariangela Gualtieri