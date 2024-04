Marco Travaglio in “I migliori danni della nostra vita”

Il 5 maggio 2024 ore 21 a Schio, il noto giornalista Marco Travaglio salirà sul palco del Teatro Astra con il suo spettacolo "I migliori danni della nostra vita". In questo incontro, Travaglio utilizzerà il suo acuto stile satirico per analizzare gli ultimi anni della politica italiana, discutendo come vari interessi consolidati abbiano ripetutamente sovvertito la volontà popolare, impedendo i cambiamenti richiesti dagli elettori e favorire una sorta di restaurazione politica. Con un focus critico sui governi tecnocratici, progressisti e di destra, lo spettacolo promette di essere un'incursione profonda e provocatoria nelle dinamiche del potere in Italia e nella sua interazione con il contesto europeo e internazionale. I biglietti sono disponibili a 40 euro per la platea e 32 euro per la galleria.