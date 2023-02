Marco Pandolfi e Abdell B Bop, una serata a tutto blues ad Arzignano

MARCO PANDOLFI & ABDELL B.BOP, questo eccezionale duo franco/italiano darà vita ad una serata blues memorabile alla Enoteca Palladio di Arzignano il 4 marzo 2023

SABATO ALLE ORE 21:30 4 MARZO "BLUES WEEKEND" : MARCO PANDOLFI & ABDELL B.BOP

Enoteca Palladio di Parise Anna

MARCO PANDOLFI canta, suona la chitarra e l'armonica ed è veramente difficile decidere dove si esprime al meglio.

ABDELL B.BOP è potente e raffinata espressione del contrabbasso in veste blues.



MARCO PANDOLFI è stato invitato a suonare in importanti festival in Europa e negli Stati Uniti, dove ha anche avuto l'occasione di registrare. Ha collaborato con alcuni dei maggiori musicisti blues a livello mondiale. Ha rappresentato più volte l'Italia in manifestazioni internazionali, dell'International Blues Challenge di Memphis (USA) allo European Blues Challenge a Riga (Lettonia). Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia e all'estero. Ha all'attivo 9 dischi a suo nome e numerose partecipazioni nelle incisioni di colleghi italiani e stranieri.

Due suoi pezzi strumentali sono stati inseriti nella raccolta " Low Blows For Ida" uscita nel 2021 negli Stati Uniti per la raccolta fondi a supporto delle popolazioni di Louisiana e Mississippi colpite dall'uragano.

Il suo ultimo cd uscito per l'etichetta svizzera EPOPS nell'ottobre 2021 si intitola "NO EXPECTATION" , un percorso tra blues tradizionale e ballads.

ABDELL B.BOP è uno dei contrabbassisti più richiesti della scena del blues mondiale. Ha collaborato ed è stato in tour con musicisti di spicco come Lynwood Slim, Mitch Woods, R.J. Mischo, Sean Carney... Sebbene la maggior parte dei fans del blues abbia familiarità con Abdell B.Bop , è sempre importante sottolineare come il suo modo di suonare il contrabbasso esalti i musicisti che accompagna.

La sua disinvoltura tecnica e la sua conoscenza dello stile lo rendono, anche in questo caso, l'accompagnatore perfetto per il grande bluesman Marco Pandolfi.

INGRESSO LIBERO - GRADITA OFFERTA RESPONSABILE

INFO E PRENOTAZIONI 0444 670926