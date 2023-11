Marco Martalar si racconta a Longare

Marco Martalar - Venerdì 10 novembre - Ore 20:45 - Teatro di Longare (VI)

Si terrà un incontro con Marco Martalar, artista scultore dell'Altopiano noto per le sue opere monumentali realizzate con il legno recuperato dopo la tempesta Vaia del 2018. La serata vedrà un dialogo tra l'artista e il giornalista Antonio Gregolin, dove Martalar riflette: "Per me il legno è il tramite, il ponte che lega arte, uomo e natura."

L'evento è gratuito. Un'occasione imperdibile per incontrare chi dà nuova vita agli alberi caduti, trasformandoli in espressioni artistiche cariche di nuova vita.