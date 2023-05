Marco e Pippo, il trio comico ad Asiago Live

Canzone italiana, comicità e musica da ballare. Asiago Live, la rassegna in programma dal 9 al 12 agosto in Piazza Carli promette un ricco cartellone, destinato ad animare l’estate dell’Altopiano. Oltre ai già annunciati concerti del rocker Piero Pelù (9 agosto, aperto dal live di Chernoband, popolare gruppo dell’Altopiano) e di Raf nel suo nuovo e atteso tour estivo (11 agosto), si punta anche alla comicità di Marco e Pippo (10 agosto) e al coinvolgente format di 2000 Wonderland (12 agosto, ingresso gratuito).

Il 10 agosto (ore 21), Marco e Pippo, l’unico duo che è trio, portano in scena “Simpi the best”, l’irresistibile show di inconfondibile comicità in dialetto veneto, con il susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico. Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare che è ormai il loro marchio di fabbrica, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina che porta questi ragazzi ad avere un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica. E se qualcuno vi chiederà: “Ndemo a vedere Marco e Pippo?” la risposta consigliata è: “Sensaltro”! Tutto nasce nel 2005, quando Marco e Pippo partecipano al laboratorio di cabaret Rakkolta Differenziata di Padova, a cura di Vasco Mirandola. E così nel 2006 scrivono il loro primo spettacolo Storie d’amore perpetuo… o de na perpetua innamorà! Nel 2011, la svolta. In occasione della scrittura del nuovo spettacolo Centoc’incanta ( debuttato al Teatro Verdi di Padova), Marco e Pippo chiedono a Gaetano di unirsi al duo. Da allora macinano chilometri in tutto il Veneto, con numeri da capogiro. Marco e Pippo ad oggi hanno scritto ed interpretato 17 spettacoli comici; l’ultimo, in ordine temporale, si intitola Finalmente Live che ha debuttato nel 2021 al Gran Teatro Geox di Padova; hanno partecipato a diversi programmi televisivi e da settembre 2018 a dicembre 2020 sono stati in onda ogni sera su TV7 Triveneta; ideato e realizzato programmi radiofonici, in particolare su Radio Padova con la trasmissione La Domenica Sportina; hanno scritto tre libri e prodotto tre dvd dei loro spettacoli live; collaborato con rubriche comiche nei quotidiani locali; dal 2020 scritto e interpretato la sketch Comedy Zio Ueb, con Stefano Sarcinelli, Ariadna Romero e Francesco Paolantoni; dal 2011 coltivato quotidianamente una vivace comunità Facebook, arrivata oggi a oltre 100.000 follower ed in costante crescita: uno spazio unico e piacevole in cui tenersi informati sulle date, le novità, i progetti di Marco e Pippo e soprattutto divertirsi con le loro battute!

Il 12 agosto, Asiago Live ospita il party anni 2000 più grande d’Italia. È 2000 Wonderland, la serata ad ingresso gratuito e tutta da ballare per celebrare il meglio della dance, del rock e dell'hip hop di quel bellissimo decennio. Una festa interamente dedicata alla musica degli anni 2000, dove spettacolo, animazione ed effetti speciali uniti ad un ritmo frenetico di emozioni faranno vivere al pubblico un’esperienza davvero esplosiva.

“Grande musica italiana e spettacolo sono gli ingredienti dell’edizione 2023 di Asiago Live – racconta il sindaco Roberto Rigoni Stern – Con DuePunti Eventi abbiamo progettato un cartellone di grande attrazione per offrire a cittadini e turisti dell’Altopiano un’estate all’insegna del divertimento, che integra le numerose offerte naturalistiche. Qualità e sostenibilità sono le nostre direzioni per la valorizzazione del territorio e la risposta ad un turismo sempre più qualificato e variegato”.

Le prevendite dello show di Marco e Pippo saranno disponibili dalle ore 12.00 di mercoledì 24 maggio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Gli altri eventi sono in prevendita nel circuito Ticketone.

Biglietti:

poltronissima gold € 40+diritti di prevendita

poltronissima € 30+ diritti di prevendita

gradinata € 25+ diritti di prevendita

Informazioni: www.asiago.to - www.duepuntieventi.com