Marcia per sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione dei bambini e ragazzi

La finalità della marcia che si terrà il 20-03-2022 dalle 09:00 alle 12:30 con partenza dal parco Retrone, è richiamare l'attenzione alle discriminazioni e ai disagi che stanno subendo i bambini e ragazzi, trattasi di un evento pacifico e non competitivo nato per sensibilizzare tutta l’opinione pubblica sulle problematiche insorte tra i ragazzi ed accentuate negli ultimi 2 anni.

Gli organizzatori sono Chiara Sammartin appoggiata dal gruppo Telegram GLI SPORTIVI che ha come scopo il far tornare a praticare sport le migliaia di ragazzi non vaccinati, tra cui molti disabili; Paolo Arcaro è tra i fondatori dell’associazione SCUOLA IN PRESENZA VICENZA, nata per una scuola in presenza senza ricatti e per tutelare i diritti di bambini e ragazzi in ogni ambito della loro vita.

Il nostro futuro è nelle mani dei giovani: restituiamo loro la libertà di essere, di fare, di vivere. Questa marcia ha lo scopo di risvegliare le coscienze assopite, portando alla luce come i ragazzi siano stati privati di tutte le prime volte: ad esempio la prima gita, il primo bacio, la prima festa senza adulti, il primo viaggio da soli. In pratica sono stati rinchiusi nelle loro camerette davanti ad uno schermo, costretti a fare scuola in modo innaturale. Tuttavia quel che è peggio è che hanno dovuto rinunciare ai benefici dell’esercizio fisico.

“MENTE SANA IN CORPO SANO”, questa espressione viene utilizzata per sottolineare l’importanza dell’attività sportiva per la nostra salute e il nostro benessere. A tal riguardo studi dimostrano che i bambini che praticano sport rendono di più a scuola e sono più attivi, per questo vanno incoraggiati a fare movimento!

In favore di ciò, è ora il momento di fare squadra senza fazioni per far tornare i ragazzi a sorridere e a sognare con spensieratezza.

La marcia prevede 2 percorsi uno più impegnativo ed uno adatto alle famiglie.

