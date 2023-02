March Attacks! partite di Roller Derby

MARCH ATTACKS!

Sabato 11 Marzo

Squadre che si sfideranno in pista:

- The Anguanas

- The AnguanAss Bside

- Vienna Team A

- Vienna Team B

Schedule:

Ore 13.30 Officials meeting

Ore 14.00 apertura e prova ruote

Ore 14.30 captains meeting

Prima partita: ore 15.30

The Anguanas VS Vienna Team A

Seconda partita: ore 18.00

The AnguanAss Bside VS Vienna Team B

Dove?

Al Pattinodromo Ferrarin, in Viale Arturo Ferrarin, 67, Vicenza

#vietatomancare

Vi aspettiamo numerosi!

***********************************************

MARCH ATTACKS!

Saturday 11 March

Teams that will challenge on the track:

- The Anguanas

- The AnguanAss Bside

- Vienna Team A

- Vienna Team B

Schedule:

13:30 Officials meeting

14:00 opening and wheel test

14:30 captains meeting

First match: 15.30

The Anguanas team A VS Vienna Team A

Second match: 18.00

The Anguanas team B VS Vienna Team B



At Pattinodromo Ferrarin, Viale Arturo Ferrarin, 67, Vicenza