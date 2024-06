Maratona pianistica in centro a Bassano

Indirizzo non disponibile

Torna a Bassano la Maratona Pianistica: domenica 16 giugno 2024. La Maratona Pianistica è costituita da una serie di concerti all’aperto che si svolgono in storiche località venete, con la partecipazione di Conservatori, Istituti, Licei Musicali, Scuole di Musica provenienti da tutto il Veneto.

Per 10 - 13 ore, dalle ore 10.00 alle ore 21/23, i musicisti si susseguono alla tastiera di un pianoforte collocato in storiche e suggestive location.