Maratona pianistica a Marostica

Parte da Marostica la X edizione della Maratona pianistica. Sabato 2 giugno, in Piazza degli Scacchi, dalle 10 alle 22, per 12 ore, un grande concerto all’aperto, dove i musicisti si susseguono al pianoforte.

La città rinnova infatti l’ospitalità al progetto del maestro Luigi Ferro, nato con l’intento di creare una rete di collaborazioni tra le diverse realtà musicali del territorio, per conoscersi, confrontarsi, per partecipare insieme ad un unico evento oltre che condividere un momento di festa, arte e musica.

La rassegna prevede nel mese di giugno diverse tappe (Possagno, Casale sul Sile, Bassano del Grappa, Canove di Roana, Feltre) per concludersi ancora una volta in Piazza degli Scacchi a Marostica con gli appuntamenti del 23 e del 30 giugno, alle 21, con “Solopianosolo – l’incanto e la magia di un pianoforte in piazza”.