Maratona di lettura fra le mura a Marostica

Anche Marostica partecipa alla maratona di lettura “Il Veneto legge”. Sabato 25 settembre il Comitato della Biblioteca propone letture itineranti fra le mura di Marostica dedicate ai bambini dai 5 ai 10 anni. I bambini, accompagnati da un adulto, dovranno recarsi in Biblioteca, dalle 15.00 alle 17.00, dove si partirà a piccoli gruppi, con partenza ogni 30 minuti. La prenotazione è obbligatoria (tel. 0424 – 479100) ed è richiesto il green pass (per i minori di 12 anni). L’iniziativa è nata per affermare il valore sociale della lettura che Marostica ha voluto associare anche alla riscoperta degli angoli cittadini in una atmosfera tutta rivolta ai più piccoli.

La quinta edizione della maratona di lettura “Il Veneto legge” è promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai. L’iniziativa ha ricevuto anche il Patrocinio del Ministero della Cultura per l’edizione 2021.Si tratta di una manifestazione che per un giorno mette insieme gli educatori e tutti gli attori della filiera del libro per promuovere la lettura e i libri coinvolgendo le principali agenzie (scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti) rivolgendosi a tutti i cittadini con l’obiettivo di contribuire a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta