Mararock 2024, concerti e street food

Quest'estate il Mararock torna con un festival sempre più scoppiettante. Sabato 22 giugno torna il tanto atteso MARAROCK 2024.

Cosa aspettarsi? Stand gastronomico con le specialità: street food con panini casarecci e patatine fritte, birre speciali a volontà, bibite varie analcoliche. Divertimento assicurato come sempre, come in ogni live.

Apertura cancelli: ore 19:00.

Inizio concerti: ore 20:00.

LINE UP della serata:

Le Cause Perse - Non solo una band alternative rock, quanto un'unione di predisposizioni e stili diversi. La loro è una musica che unisce, mai che divide, che riesce a creare connessioni tra chi li ascolta rispecchiando la complessità dell'emotività umana, restituendone una comprensione a tutto tondo.

È una musica che ci dice: non sei solo e non sei l'unico a sentirti così. Non siamo un po' tutti, infondo, delle cause perse? Dei vagabondi che cercano una strada?

Legno - Un duo toscano che ha totalizzato 40 milioni di stream e due album pubblicati! La loro identità? Tutt'ora sconosciuta per la loro abitudine di portare sempre delle maschere sul volto

Dove? Parco della Solidarietà a Marano Vicentino.