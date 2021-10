Marano Vicentino: Ottobre rosa, iniziative di prevenzione del tumore al seno

È stata presentata questa mattina in municipio l’iniziativa “Ottobre rosa” e il ricco calendario di attività della campagna di prevenzione, sensibilizzazione, diagnosi precoce e consapevolezza sul tumore al seno, promossi dal Comune di Marano Vicentino con l’associazione Raggio di sole.

“Si tratta di un'importante iniziativa che si occupa della prevenzione in modo concreto e coinvolgendo le donne di tutte le diverse fasce d'età, dalle giovani alle più adulte, e facendole dialogare tra loro per accrescere la consapevolezza del proprio corpo e della sua cura”, sottolinea l'assessora al Sociale, Paola Sbalchiero.



Sabato 9 e 23 ottobre sono in programma due interventi di educazione alla prevenzione, per insegnare la corretta tecnica di autopalpazione al seno alle ragazze fra i 15 e i 25 anni. Tramite il link https://bit.ly/3nXS3Or è possibile prenotare un appuntamento, durante il quale Caterina Rossi, studentessa del corso di laurea in Infermieristica, e la presidente di Raggio di sole, Claudia Guido, spiegheranno la tecnica corretta, per una durata di circa 30 muniti. Per le minorenni è necessaria l'autorizzazione dei genitori; i moduli sono disponibili presso il punto prelievi, presso il Comune di Marano Vicentino o nella sede di Raggio di sole.



Mercoledì 13 ottobre, nella Giornata nazionale del tumore al seno metastatico (TSM), alle 17.30 in piazza Silva viene promosso un flash mob coreografico in collaborazione con Orizzonte danza, e un momento di condivisione e riflessione sul tema.

Infine, mercoledì 27 ottobre, in piazza Silva - in collaborazione con Welfarecare - sarà presente la clinica mobile per effettuare mammografie ed ecografie a donne in età compresa tra i 35 e 49 anni (che non rientrano nello screening regionale, che parte dai 50 anni).

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle misure previste dalla normativa anti-Covid.