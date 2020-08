Marano: Teatro in Casa e A Pane e Acqua: impastando cinema e realtà

Prendono il via gli spettacoli maranesi dell'edizione speciale, l'ottava, della rassegna intercomunale “Teatro in casa” e l'appuntamento con Pane e acqua-

Giovedì 20 agosto, Teatro in Casa con Francesco Gerardi e Matteo Campagnol, alle 20.45 al Parco della Solidarietà.

“Omero non piange mai” è uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo che si addentra nell’Iliade, fedele al racconto originario del primo grande narratore della storia, pur inserendo qualche spunto personale, per permettere agli spettatori di riempire le parole del narrato con le immagini della propria esperienza e della fantasia.

Giovedì 27 agosto, IL Ridi-Reading - Giovanni Betto | Marano Vicentino (VI), alle 20.45 al Parco della Solidarietà.

Uno spettacolo che prende vita dai racconti di Michele Serra, Daniil Charms, Stefano Benni, Dino Buzzati, Achille Campanile, Francesco Piccolo, Ennio Flaiano, Luigi Meneghello e Guido Catalano, tra gli altri. La grande letteratura che fa, tragicamente, ridere.

Mercoledi 2 settembre, Teatro In Casa con Silvio Barbiero in “Tragicommedia per attore solo solo”, alle 20.45 nel cortile delle Ca' Vecie.

Divertente, sarcastico, coinvolgente, un attore solo con il suo carrozzone, abbandonato dai suoi compagni, ricostruisce con l’aiuto degli spettatori le tragicomiche avventure della sua compagnia. L’interprete mette in scena (con l’aiuto del pubblico) il capolavoro di questa compagine che ricorda in tutto e per tutto le avventure del capitan Fracassa: “L’Edipo re”.

Mercoledi 16 settembre, Teatro In Casa con Valentina Chiribella, alle 20.45 alle Ca' Vecie.

“Una vita all’istante” è la sfida di creare uno spettacolo teatrale che abbia come testo esclusivamente le poesie di Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, traendo libera ispirazione dalla sua biografia. Una vecchia oscilla sulla scala e, incapace di muoversi, rievoca un passo a due che conduce attraverso le fasi di una vita, con uno sguardo ironico e pieno d’incanto che comprende vita e morte.

L'ingresso agli spettacoli è libero, con prenotazione consigliata sul sito www.teatroincasa.org, o telefonando allo 0445.598861. Si raccomanda il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19.

A pane e acqua: impastando cinema e realtà

PARLAMENTO EVOLUTIVO / impastando storie e diversità

I Paesi dell'Acqua dibattono sul pane attraverso una video-conferenza in collegamento tra Veneto e Campania. A seguire due cortometraggi sulla filiera e sulle ritualità legate al pane, un'occasione per scambiare semi, per contaminarsi, per condividere sogni e progettualità.

sabato 22 agosto, dalle 15.30 alle 21 Piazza Silva, Marano Vicentino

IL MERCATO DEL PANE

apertura degli espositori di pane e companatico, dolce e salato

Venerdì 21 agosto ore 21

CERERE - IL RINASCIMENTO DEI CEREALI IN CAMPO

un documentario di Lino Greco (2020)

Il documentario racconta le nuove filiere, dalla semina ai prodotti finali, attraverso le parole, i racconti e le emozioni di cinque protagonisti. Testimonianze di chi sa che la diversità agricola è la chiave per tenere insieme le culture e le colture, le comunità e i territori, l’ambiente e la salute, la tradizione e l’innovazione.



PANI LIBERI. LA TERRA MI TIENE

un documentario di Giuseppe Jepis Rivello (2019)

Il cortometraggio racconta temi e protagonisti dell'edizione 2019 della manifestazione La Terra mi Tiene ad Atena Lucana. In questo video ritroviamo gesti ancestrali e storie semplici che fanno parte di un bellissimo mosaico fatto di lavoro, famiglia e conoscenza condivisa.

A PANE E ACQUA impastando cinema e realtà / dal 17 al 22 agosto Tra Marano Vicentino e Schio

"Pensiamo che in una buona acqua, e in un buon pane, possa esserci una grande ricchezza, il gusto della libertà, la possibilità di coltivare il seme della speranza"

Proiezioni, incontri, testimonianze, una camminata esplorativa, un laboratorio di panificazione, un mercato del pane, concerti.