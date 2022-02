Maramao, canzoni tra le guerre

Progetto artistico e storico-culturale volto alla riscoperta delle più belle melodie composte in Italia fra le due guerre mondiali.



In un clima di conflitti, dittature e censure sono state molte le canzoni scritte con lo scopo di rallegrare, creare un momento di distrazione e far sognare la gente. L’appellativo “canzonette” − così venivano chiamate − voleva quasi sminuire il loro valore, declassandole ingiustamente rispetto al repertorio del melodramma e della canzone napoletana. In realtà erano brani di grande modernità, poiché esaltavano l’eredità dell’opera italiana e la mescolavano al jazz e allo swing d’oltreoceano, che in quel tempo stavano contaminando con prepotenza l’Europa.



“Ma l’amore no”, “Tu, musica divina”, “Il pinguino innamorato” e “Mamma” sono alcune delle melodie che non potevano mancare di risuonare alla radio dell’epoca o nei cinema, nelle sale da ballo e nei tabarin.



Matteo Ferrari affronta per la prima volta questo repertorio accompagnato al pianoforte d Simone Cappello; un omaggio ai musicisti che hanno fatto la storia della Canzone Italiana.



Il concerto verrà presentato il 26 Febbraio alle ore 21.00 presso l'Auditorium Vivaldi di Cassola.



Biglietti: € 10 intero - € 8 ridotto



Ridotto per i residenti di Cassola e gli iscritti alle associazioni.



Per info: tel. 347 8226461 – tel. 045 8001471 - auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it



La biglietteria in teatro sarà aperta 1 ora prima degli spettacoli e ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30